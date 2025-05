Dionisi: «Mi dispiace, avevo altre aspettative»

Il fantomatico campionato a parte che aveva evocato alla vigilia del match è già finito, così come si avvia alla conclusione la sua avventura sulla panchina rosanero: Dionisi non cerca scuse dopo la pessima prestazione di Castellammare di Stabia, che vede il Palermo chiudere la propria stagione al primo turno play-off senza mai offrire uno spunto per sorprendere gli avversari o abbozzare una reazione dopo il gol subito. Da oggi prenderà il via la rifondazione in vista del 2025/26, con l’allenatore primo indiziato a salutare.

Tra i temi affrontati nel post gara non può che esserci un bilancio dell’annata, da cui emerge uno spaccato tutt’altro che roseo: «È stata una stagione di alti e bassi, in cui potevamo e dovevamo far di più nella parte finale del campionato – sottolinea Dionisi – non sono soddisfatto e non siamo soddisfatti, non sono venuto a Palermo per fare questo campionato e le mie aspettative erano più alte: io sono l’allenatore e ci metto la faccia, ma non volevamo uscire contro la Juve Stabia né arrivare ottavi. Abbiamo un valore di squadra in cui dovevamo fare meglio: sono arrabbiato anche con me stesso, dispiace tantissimo ma purtroppo bisogna anche saper perdere».