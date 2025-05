Bovo: il Palermo sta cercando di trovare la strada per arrivare dove merita

«Il Palermo sta cercando la strada per arrivare dove merita», lo sostiene Cesare Bovo, ex rosanero dei tempi d’oro del club di Zamparini, chiamato lo scorso dalla società di viale del Fante per guidare la formazione under 17, intervistato da Elio Indelicato.

Classe 1983, l’ex difensore ha intrapreso la carriera da tecnico subito dopo aver smesso di giocare nel 2019 con il Lecce, inizialmente al fianco di Fabio Liverani. Bovo, da calciatore, 108 presenze con 8 reti tra il 2006 e il 2011.

