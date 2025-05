Juve Stabia-Palermo, ancora 0-0

Il primo tempo scivola via con più occasioni per la Juve Stabia, che al 30' colpisce un palo con Floriani. Un'altra occasione non concretizzata per i campani arriva al 35' con Piscopo e Candellone. Sono 52 i tifosi al Menti

Queste le formazioni: JUVE STABIA: 20 Thiam, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Adorante, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 15 Floriani, 27 Candellone (C), 29 Fortini, 45 Peda, 98 Mosti. A disposizione: 1 Matosevic, 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 13 Baldi, 14 Meli, 18 Sgarbi, 24 Varnier, 25 Gerbo, 28 Andreoni, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati. Allenatore: Pagliuca.

PALERMO: 12 Audero, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 17 Di Francesco, 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre. Allenatore: Dionisi.