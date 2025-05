Il consigliere del club rosanero Galassi a tutto campo: «Il CFG investe e vuole la Serie A come i tifosi»

Un blitz prima della partita del Frosinone, un altro adesso a pochi giorni dalla sfida play-off con la Juve Stabia. Dentro o fuori: il Palermo non ha vie di fuga stavolta. Come un’auto di Formula 1 a Montecarlo. Se si sbaglia, si va a muretto e addio gloria. Novanta minuti (che possono diventare 120 con i supplementari) in cui bisogna lottare come «gladiatori nell’arena». Usa queste parole Alberto Galassi per spiegare quello che dirà qualche ora più tardi a Brunori e compagni prima dell’allenamento del pomeriggio.

Ma si spinge anche oltre, affermando con il «Palermo in A ci andrà al 100%, quando però non si può stabilire perché il calcio è lo sport del diavolo, basta vedere la semifinale di Champions fra l’Inter e il Barcellona», che l’ad Gardini «non è mai stato in discussione» e che ogni decisione su Dionisi e Osti sarà presa «dopo i play-off». «Io e il City Football Group siamo contenti anche di questo ottavo posto - attacca Galassi -. Anzi, siamo molto contenti, perché per il secondo anno di fila abbiamo centrato i play-off e non era per niente scontato. Bisogna capire una cosa, la Serie B è un campionato difficilissimo, il più complicato fra tutte le seconde divisioni europee. Il confine fra play-off, metà classifica e play-out è sottilissimo. C’è un grande livellamento tecnico verso l’alto, ci sono ottimi allenatori e squadre che investono tanto perché i veri ricavi sono in A. Noi, per monte ingaggi siamo i quarti del campionato. A tutto ciò, va anche aggiunto il lato umano, che nel calcio è un fattore imponderabile. Ecco perché prendiamo questi play-off come una grande occasione. E parlo da tifoso del Palermo quale ormai sono, non da dirigente di calcio perché faccio altro. Nella vita non sono abituato a guardarmi indietro, abbiamo questa chance e ce la dobbiamo giocare con grande positività. Non so se era meglio arrivare quinti o ottavi».

