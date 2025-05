Tutto in 90 minuti per il Palermo, Dionisi: «Con la Juve Stabia sarà come una finale»

Tutto in novanta minuti. Sabato allo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia il Palermo ha un solo risultato a disposizione per continuare a sognare la promozione in serie A: il successo. In virtù del piazzamento in classifica (quinto posto), ai padroni di casa, in questa prima sfida dei playoff, basterà anche un pareggio ai supplementari per passare il turno contro i rosanero, che hanno concluso il campionato ottavi. Torna davanti a microfoni e taccuini il tecnico Alessio Dionisi, in silenzio come il resto della squadra, dopo l’1-1 con la Carrarese nell’ultimo turno della regular season.

L’allenatore non polemizza in alcun modo, sebbene da tempo sia oggetto delle pesanti contestazioni da parte del tifo organizzato. «Me la voglio giocare fino in fondo, questa è la partita dell’anno, è una finale. Non sbaglieremo, questo non vuol dire che faremo per forza risultato, ma non sbaglieremo la partita».

In campionato i rosa hanno sconfitto la Juve Stabia sia all’andata che al ritorno, ma sulla lunga distanza i campani sono stati più continui e hanno conquistato più punti. «Ci dobbiamo credere. Sappiamo che l’ambiente sarà difficile. Nelle 38 partite la Juve Stabia ha fatto più di noi, lo dice la classifica. Ora inizia un altro campionato. Ce la giochiamo alla pari, abbiamo delle qualità. Loro sono bravi e intensi, hanno corsa. Abbiamo un risultato in centoventi minuti, dipenderà da noi. Mi sento di garantire che la volontà è quella giusta».