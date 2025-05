Il Palermo contro la storia: mai nessuno in A da ottavo

Vecchi vizi, fratture pericolose e passi indietro surreali: la fine della stagione regolare è per il Palermo occasione per fare i primi bilanci, con un ottavo posto che pur avendo garantito i play-off vede i rosa ultima testa di serie e dunque tutt’altro che favoriti per la promozione. L’obiettivo per sabato è fare in modo che la gara con la Juve Stabia non sia l’ultima di una stagione vissuta sulle montagne russe, così da ritardare il bilancio definitivo e di conseguenza le riflessioni sulla strada da intraprendere in ottica 2025/26.

La gara con la Carrarese è stata lo specchio di un’annata incomprensibile: con una vittoria il Palermo sarebbe arrivato sesto, piazzandosi davanti a Catanzaro e Cesena, invece è arrivato un pari acciuffato per i capelli dopo una prima mezz’ora scadente e una reazione più confusa che organizzata.

Il mancato successo sugli apuani, venuti al Barbera senza obiettivi di classifica ma con un cuore enorme, è solo la punta dell’iceberg di un campionato in cui non ha realmente funzionato nulla: 14 sconfitte stagionali non si vedevano dal 2001/02, quando il Palermo era appena stato promosso dalla Serie C e aveva comunque chiuso decimo, mentre l’ottavo posto rappresenta un peggioramento non banale rispetto al 2023/24, in cui i rosa si erano classificati sesti con quattro punti in più (56 contro 52) e incredibilmente anche in quel caso erano andati più d’una volta incontro alle contestazioni della loro gente, anche se non in questa portata.