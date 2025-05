Palermo, così non va: ai play-off da ottava

Una notte da incubo. Doveva prendersi il quinto posto il Palermo, alla fine arriva addirittura ottavo. Era l’ipotesi peggiore, quella che nessuno prendeva in considerazione, perché si pensava che il Palermo battesse la Carrarese e in contemporanea arrivassero buone notizie dagli altri campi. Ma è andato tutto all’inverso, come questa stagione sciagurata.

Il pareggio striminzito con la Carrarese, in dieci per oltre mezz'ora, partorisce una coda di campionato tutta in salita, perché i rosanero sono stati scavalcati in classifica anche dal Cesena che ha vinto a Modena. Un’occasione clamorosa gettata al vento dal Palermo che sarebbe potuto arrivare sesto, visto che il Catanzaro non ha vinto a Mantova, e giocare in casa il primo match degli spareggi. I play-off, invece, non inizieranno in casa, il primo turno - partita secca per chi non lo ricordasse - sarà sul campo della Juve Stabia, squadra che ha chiuso al quinto posto con un decimo del budget del Palermo. Squadra che, però, è stata battuta dai rosanero sia all’andata che al ritorno.