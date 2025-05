Palermo, l'ultima è contro tutti

L’obiettivo già raggiunto permetterà di affrontare l’ultimo impegno di campionato con la testa un po’ più libera, ma l’ambiente che accompagnerà la sfida di stasera non sarà particolarmente sereno: il Palermo affronta la Carrarese con la missione di rincorrere fino alla fine il fattore campo ai play-off, sperando in un passo falso di una tra Juve Stabia e Catanzaro, ma lo farà quasi certamente in un clima surreale come quello vissuto venerdì contro il Frosinone.

Si pensava che la vittoria sui ciociari con annessa conquista degli spareggi, pur in mezzo alla contestazione generale, potesse rasserenare un po’ gli animi nei giorni seguenti e compattare la piazza per affrontare al meglio l’impegno di sabato; tuttavia gli striscioni affissi ieri mattina dal tifo organizzato all’esterno del Barbera, indirizzati a Dionisi e Gardini con parole tutt’altro che distensive, lasciano immaginare un’altra notte di veleni e proiezioni verso un futuro in cui una fetta di pubblico chiede un cambiamento su più livelli. La missione della squadra sarà quella di isolarsi, tappandosi gli occhi e le orecchie e concentrandosi sugli ultimi 90’ di campionato: gli apuani, che hanno raggiunto una salvezza che in pochi avrebbero pronosticato la scorsa estate, non hanno più nulla da chiedere alla stagione, ma proveranno a onorarla fino alla fine.