Palermo, Dionisi: «La contestazione? Provo a isolarmi»

«Mi spiacerebbe ritrovare lo stesso clima della gara col Frosinone - ammette il tecnico Alessio Dionisi -. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo delle possibilità, perché sprecarle? Non dobbiamo fare una partita "sgonfia". Con la Carrarese è molto importante. Col Frosinone non era semplice, il clima è stato atipico, surreale. I ragazzi sono stati squadra dall’inizio alla fine. Hanno dato un segnale bello. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo, il tifoso poi lo manifesta in altro modo. Il clima non favorevole. Io la vivo a mio modo, cerco di isolarmi, la contestazione è in corso da tanto tempo».

I playoff sono una certezza, ma la posizione finale in classifica non è un particolare di poco conto. Finire più in alto possibile è chiaramente l’obiettivo. «Vogliamo fare risultato con la Carrarese - ribadisce Dionisi - ma bisogna gestire le forze, ci sono tante partite ravvicinate. Non esiste turnover, semmai dare minutaggio a chi merita di giocare. Con la Carrarese potrebbe trovare spazio qualcuno non ha giocato nella partita precedente. La Carrarese è una squadra intensa e ha lo spirito della neopromossa, verrà con leggerezza e potrebbe giocare a loro vantaggio. Noi dobbiamo mettere la stessa determinazione vista col Frosinone. Tenere conto dei diffidati in vista dei playoff? Facciamo valutazioni solo per la partita con la Carrarese. Dovranno stare attenti i ragazzi. La priorità è questa gara».