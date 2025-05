Palermo, obiettivo quinto posto: la missione è... possibile

La prima missione, quella di terminare la gara di venerdì sera avendo raggiunto l’obiettivo, è stata completata; ora il Palermo è pronto per la seconda, quella di guadagnare una posizione di partenza più vantaggiosa possibile ai play-off.

Della terza missione, quella di raggiungere quel sogno che si chiama promozione ma che nessuno tra viale del Fante e Torretta vuole nominare esplicitamente, se ne parlerà più avanti: intanto ci sono ancora 90’ di campionato da disputare, contro una Carrarese che non ha più nulla da chiedere alla stagione ma non per questo verrà al Barbera in gita.

La vittoria contro il Frosinone, maturata in un contesto ambientale tutt’altro che benevolo, non ha sciolto tutti i dubbi in casa rosanero: la sconfitta del Bari a Cittadella ha dato l’aritmetica certezza di disputare gli spareggi, ma le posizioni dalla quinta all’ottava sono tutte ancora in ballo e per Brunori e compagni le possibilità di ottenere il vantaggio del campo nel turno preliminare non sono così alte.