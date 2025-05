L’Atletico Himera sale in C2 Calcio a 5, è festa a Termini Imerese

È festa a Termini Imerese per la promozione dell’Atletico Himera Terme, che vince il girone A del campionato di serie D di calcio a cinque e accede alla C2 dopo una stagione esaltante e trionfale per i risultati raggiunti. I rossoblù del presidente Fabio Sciascia hanno festeggiato a conclusione dell’ultima gara disputata venerdì sera in casa e pareggiata 3-3.

Ad andare a segno per i neopromossi sono stati Davide Sciortino, Valerio Lo Monaco e Giuseppe Torrente, contro l’ottima compagine di Misilmeri Seven Stars di Carmelo Gennuso, che ha chiuso il campionato al terzo posto e che affronterà ai play-off il Morreale.

I ragazzi di Andrea Di Trapani nel loro cammino trionfale hanno collezionato 15 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Un campionato strepitoso per la compagine imerese nata nel 2024 con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista in D. Da sottolineare la cura nella fase offensiva che ha permesso all’Atletico Himera Terme di mettere a segno in totale 88 gol nel campionato; 45, invece, quelli subiti.