Il Palermo va ai play-off ma è contestazione

A Palermo. Habemus play-off. Il Palermo se li prende nella serata più surreale degli ultimi anni con gli ultrà che hanno contestato tutti - dalla squadra a Dionis, fino alla società - dall’inizio alla fine. Si sapeva che il clima sarebbe stato pesante dopo le ultime due sconfitte con Sudtirol e Cesena, ma niente lasciava presagire ad una serata come quella di ieri. Anche perché l’avversario era quel Frosinone che qualche ferita l’ha lasciata sulla pelle del Palermo.

In più c’era anche il fatto che si trattava di una partita fondamentale per continuare ad alimentare un sogno in cui in questo momento credono solo i giocatori e Dionisi. Il Palermo il suo l’ha fatto, battendo il Frosinone con una doppietta di Brunori (un gol per tempo, bellissimo il primo con un destro a giro che s’è infilato nell’angolino alla sinistra di Cerefolini), ma tutto quello che è successo prima e alla fine della partita lascerà sicuramente il segno e anche ferite.