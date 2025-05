Palermo, l'allenatore Dionisi: «Col Frosinone conta solo vincere»

Penultimo atto della stagione regolare della serie B di calcio e Palermo ancora a caccia della qualificazione matematica ai playoff. Il settimo posto con 48 punti, uno in meno del Catanzaro e uno in più di Bari e Cesena, al momento non consente di avere certezze. Domani sera, in casa contro il Frosinone, bisogna solo badare al sodo, per concludere il campionato fra le prime otto. Ne è convinto anche l'allenatore rosanero, Alessio Dionisi, sulla graticola da mesi, e che dovrà fare a meno di Ceccaroni e Magnani, ovvero due dei migliori elementi del gruppo. «Serve una vittoria - dice perentorio -. L’unico obiettivo è giocare col Frosinone e fare un gol più di loro. Domani conterà il risultato. Inutile parlare delle prestazioni. Abbiamo ottenuto tanti risultati negativi e ci dobbiamo riscattare. Siamo in zona playoff e dobbiamo meritarceli. Le ultime due sconfitte hanno complicato il percorso, ma siamo ancora dentro. Serve equilibrio, stiamo prendendo più gol perché difendiamo meno bene di squadra».