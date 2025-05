Boomerang difesa a 3, il Palermo prende più gol

La mancanza di equilibrio è stato il leitmotiv più ricorrente della stagione del Palermo, sul piano sia dei risultati sia tattico. Quest’ultimo aspetto riguarda i cambiamenti minimi riscontrati dopo il cambio di modulo, dal 4-3-3 al 3-4-2-1: non solo la svolta in termini di punti conquistati è stata minima (21 con il primo schema, 27 con il secondo), ma anche i singoli reparti non sono riusciti a dotarsi di un equilibrio.

Il passaggio alla difesa a 3 doveva servire a garantire maggiore copertura e migliorare le connessioni tra una porzione di campo e l’altra, al fine di mettere gli attaccanti in condizione di segnare con più continuità.

Il secondo obiettivo è stato in parte raggiunto, perché se è vero che i rosa hanno sistemato la fase realizzativa lo è altrettanto che quando Brunori e Pohjanpalo non sono in giornata diventa più difficile mettere in apprensione le difese avversarie; dall’altro lato la volontà di blindare ulteriormente una retroguardia che fin lì aveva funzionato discretamente è andata a sbattere contro una serie di errori individuali e marcature troppo blande, soprattutto sui calci piazzati.