Pierozzi: «Segnare è bello ma serviva un altro risultato»

Ha segnato il suo secondo gol in campionato, ma non basta per sorridere. Nicolò Pierozzi prova a tenersi stretto qualcosa dopo il 2-1 subito a Cesena: «Purtroppo è una sconfitta pesante. Abbiamo pagato due episodi, dispiace perché avevamo creato tanto e concesso poco».

La rete è arrivata a fine primo tempo con un colpo di testa: «Ho anticipato il difensore sul cross e ho trovato il gol. È una situazione su cui lavoriamo tanto in settimana, il mister ci chiede di essere aggressivi nell’area avversaria. Sono contento a livello personale, ma resta l’amaro in bocca».

Il Palermo, per Pierozzi, deve voltare pagina subito: «Abbiamo questo brutto vizio di subire gol appena rientrati in campo. È successo ancora, e ci costa punti. Ora dobbiamo concentrarci sulle ultime due partite: saranno fondamentali per arrivare ai playoff con la miglior posizione possibile».

Un pensiero ai tifosi: «Oltre 900 presenti anche oggi, nonostante le limitazioni. Ci seguono ovunque. Dispiace non aver regalato loro una gioia, ma faremo di tutto per rifarci subito».