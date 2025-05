Il Cesena batte il Palermo 2-1: i playoff ora sono in bilico

Avvio lento e povero di emozioni. Il primo squillo arriva al 37': corner per i padroni di casa, Prestia prolunga di testa e Calò, appostato sul secondo palo, infila Audero. È l’1-0 per il Cesena. Il Palermo prova a reagire subito: Le Douaron centra un palo, poi nel recupero l’arbitro assegna un rigore per un tocco di mano di Celia in area. Pohjanpalo si presenta sul dischetto, ma Klinsmann intuisce e respinge. Quando il primo tempo sembra chiudersi sull’1-0, arriva il pari rosanero: Ranocchia mette in mezzo dalla destra e Pierozzi, in inserimento, batte il portiere avversario.

Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo, che cade anche a Cesena dopo il ko interno contro il Sudtirol. Un’altra prestazione opaca, un altro passo falso in un momento chiave del campionato. La squadra di Dionisi perde contatto con il Catanzaro, ora avanti di due punti dopo il pari con la Sampdoria, e vede avvicinarsi i romagnoli, saliti a una sola lunghezza dai rosanero.

Nella ripresa, l’equilibrio dura meno di un minuto. Saric, altro ex di giornata, porta avanti il Cesena con un tiro deviato da Magnani che spiazza Audero. Dionisi cambia: dentro Brunori, Segre e Di Francesco per Le Douaron, Verre e Lund. Proprio Brunori ispira Pohjanpalo, che sfiora il pareggio in diagonale. Ma il Cesena non si limita a difendere: Calò e Shpendi provano a chiudere il match costringendo la retroguardia ospite agli straordinari.

Il forcing finale del Palermo è confusionario e poco efficace. Un'emozione con Pohjanpalo che cade in area ma l’arbitro lascia proseguire tra le proteste. L’ultima chance arriva nel recupero: punizione di Brunori deviata da Klinsmann in corner. Per i rosanero è l’ennesima battuta d’arresto in trasferta e un campanello d’allarme in vista della volata playoff. La squadra appare fragile, nervosa e poco lucida: serve una svolta.