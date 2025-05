Dionisi: «Serve una scossa o i playoff ce li giochiamo»

Amarezza, delusione e la sensazione che il Palermo stia sprecando troppo. Dopo il 2-1 incassato a Cesena, Alessio Dionisi non nasconde la rabbia: «La prestazione c’è stata, i ragazzi hanno dato tutto. Ma non è bastato. Sono molto arrabbiato, perché queste partite almeno un punto lo devi portare a casa. Invece ci complichiamo la vita da soli».

Il tecnico rosanero è lucido nell’analisi degli episodi: «Abbiamo concesso un corner con troppa facilità e su quell’azione abbiamo preso gol. Poi rientriamo dagli spogliatoi, passano trenta secondi e siamo di nuovo sotto. È successo altre volte, e se non impariamo da certi errori rischiamo di pagarla cara».

Dionisi sottolinea come l’obiettivo playoff sia tutt’altro che scontato: «Chi pensava che fossimo già dentro si sbagliava. Ce li dobbiamo sudare fino all’ultimo minuto. È vero, avevamo fatto buone partite e ottenuto risultati importanti, ma ci siamo già giocati i jolly. Ora non c’è più margine per sbagliare».