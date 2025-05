Palermo, Dionisi: la lotta playoff è molto equilibrata

La sconfitta casalinga con il Sudtirol ma il Palermo, come tutte le squadre della serie B di calcio, non ha il tempo di pensare a ciò che è stato. Domani la trasferta di Cesena è un nuovo step lungo il cammino che porta ai playoff. Il tecnico rosanero Alessio Dionisi , per presentare la sfida ai romagnoli parla di scontro diretto: la sua formazione è sesta a 48 punti, i bianconeri inseguono a quattro lunghezze.

«Contro il Südtirol giovedì non è stata una partita positiva, nel risultato e nella prestazione, soprattutto nella ripresa. Non c'è tempo di pensare a quel che è stato, anche se dovremmo analizzarlo. Ora dobbiamo recuperare energie e positività. La lotta playoff è molto equilibrata, contro il Cesena sarà uno scontro diretto».

Bisogna recuperare a livello fisico e a livello mentale, a causa dei tanti match ravvicinati. L’allenatore del Palermo sa quanto è difficile non mollare in queste ultime battute della regular season. «È importante la mentalità - sottolinea Dionisi - . Quello che ci è mancato nel secondo tempo contro il Südtirol non deve mancare adesso. Il Cesena ha qualità, ci ha reso la vita difficile all’andata, sta facendo un buon campionato. In casa loro non sarà facile. Turnover? Vediamo, sicuramente andrà in campo chi sta bene fisicamente».