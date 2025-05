Palermo, Ceccaroni: è stato bello segnare ma abbiamo perso

La sua rete ha illuso i tifosi del Palermo per un tempo. La partita, alla fine, è andata a rotoli, hanno vinto gli ospiti del Sudtirol, e lui è stato costretto a uscire per infortunio. Non esattamente un primo maggio indimenticabile per Pietro Ceccaroni. «Speriamo di non avere rimediato nulla di grave - sottolinea il difensore del Palermo -. Mi è uscita la spalla in un contrasto con Merkaj. Il medico sociale, Roberto Matracia, me l’ha rimessa a posto, vedremo nei prossimi giorni».

«Non mi capita spesso di segnare, è stato un bel gol, per cui devo ringraziare l’autore del passaggio, Pohjanpalo, che sa fare le scelte giuste nei momenti giusti. Purtroppo è una rete che non ha portato punti. Questa sconfitta è difficile da spiegare. Non siamo riusciti a soffrire come altre volte, ad esempio a Catanzaro. Non siamo riusciti a resistere. Dobbiamo imparare e lavorare».