Tre gol e saluti al Cosenza, il Palermo ritrova il sorriso

Stavolta la legge di Murphy non ha colpito. Se qualcosa poteva andare male, a Cosenza non è stato così. Perché il Palermo ha vinto e finalmente si gode una settimana di pace. Il tris in casa dei calabresi è un balsamo per la classifica, un’iniezione di fiducia per le prossima partita con il Brescia e cemento per la panchina di Dionisi. Tutto in un colpo solo come quando si ha un poker nella mano finale di un poker texano e si va all-in. Il Palermo si prende tutto dopo avere visto le streghe nel primo quarto d’ora, quando Audero ha vestito i panni del supereroe e ha salvato la sua squadra in tre occasioni che Alvini ha giustamente definito «clamorose».

Un trittico di miracoli sempre su Artistico che di fatto hanno dato un altro indirizzo alla partita, perché il Palermo è rimasto in vita e alla prima chance ha fatto malissimo al Cosenza con Pierozzi. Era il 30’ del primo tempo quando l’esterno ha beffato Micai con una zampata che ha ricordato il gol di Segre nella fortunata trasferta contro la Juve Stabia e da quel momento s’è capito che la gara aveva preso il bivio del Palermo che nelle ripresa, poi, ha fatto valere tutta la sua qualità tramortendo il Cosenza con l’uno-due del tandem d’oro Brunori-Pohjanpalo.