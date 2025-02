Palermo, a Cosenza c’è un solo risultato

Essere più forti delle assenze, dei blackout, di qualche arbitraggio sfavorevole, delle voci fuori campo e di un malumore attorno che inizia a crescere: il Palermo va a Cosenza con la consapevolezza di avere un solo risultato a disposizione e di doverlo ottenere a qualunque costo perché i play-off si sono allontanati di più dopo le partite di ieri e adesso sono a cinque punti. Servirà lo stesso atteggiamento visto per 91’ contro lo Spezia: concentrazione in difesa, cinismo in attacco.

Le ultime due partite hanno visto i rosa buttarsi via nello spazio di 15 minuti, i 3 finali con gli «aquilotti» e i primi 12 del secondo tempo con il Mantova: adesso sarà indispensabile azzerare le disattenzioni e conquistare i 3 punti, anche senza giocare necessariamente un calcio scintillante. Conta solo il risultato, in modo da guardare (ancora da vicino) solo a chi sta davanti e non a chi insegue.

L'articolo completo oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edicola digitale.