Mancano i centrali, Blin si sacrifica

Un ruolo inedito ma non più di tanto. Alexis Blin è davvero un nuovo acquisto del mercato invernale del Palermo e non solamente da centrocampista, ma anche da difensore. Ebbene sì, perché nella gara odierna di Cosenza il francese verrà impiegato da centrale di una difesa a 3 orfana, per infortuni e squalifiche, di Ceccaroni, Nikolaou e Diakité, due titolarissimi che hanno lasciato in emergenza un reparto che prima della fine del mercato di riparazione era numericamente più folto rispetto ad ora.

Con l’addio di Lucioni a novembre, infatti, la difesa rosanero aveva già perso uno dei punti cardine della retroguardia, nonostante il centrale fosse finito ai margini sia per problemi fisici che per quelli strettamente economici.

