Dionisi: «L'avvio della partita è stato complicato ma il Palermo ha saputo reagire e vincere con merito»

Dionisi insiste sulla mentalità della squadra: «Siamo una squadra di serie B che gioca in serie B. Le difficoltà ci sono dentro una partita, le devi accettare, dovresti cercare di non metterti tu nelle condizioni di soffrire, però poi ci sono anche gli avversari. Il Cosenza voleva quello che desideravamo noi, quindi ha fatto di tutto, soprattutto in avvio». Ma il raddoppio di Brunori su rigore ha indirizzato la gara: «La nostra qualità e il 2-0 all'inizio del secondo tempo ha cambiato le cose», spiega Dionisi riferendosi anche al terzo gol firmato Pohjanpalo che ha chiuso definitivamente i conti.

Il Palermo ha faticato nei primi minuti con il Cosenza che ha creato occasioni importanti sventate da Audero: «Non siamo partiti bene - ammette Dionisi - però siamo stati dentro la partita. Emile è stato bravo in un paio di circostanze, la squadra non si è scomposta, ha difeso, abbiamo attaccato con qualità». Poi il gol di Pierozzi ha cambiato l'inerzia del match: «Nel secondo tempo abbiamo messo tanta qualità e portiamo a casa un risultato molto positivo con merito».

L'allenatore rosanero riconosce il valore dei singoli: «Tanti protagonisti. Audero con i suoi interventi decisivi, Pierozzi con un bel taglio che ha portato al vantaggio, Verre con due assist e la coppia d'attacco Brunori-Pohjanpalo con una rete a testa». Ma sottolinea anche gli aspetti da migliorare: «Pierozzi ha preso un'ammonizione che poteva evitare, non ha fatto un assist a Pohjanpalo per fargli far gol. Ora non è che voglio vedere solo le cose positive, di cose positive ce ne sono tante, ma ce ne sono state anche quando i risultati non sono stati ottimi come quello di oggi».

Lo sguardo è già alla sfida contro il Brescia in programma al Barbera: «Ora è fondamentale dare continuità - avverte Dionisi consapevole delle insidie -. Il Brescia è una squadra difficile, all'andata nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo invece non siamo riusciti a fare granché e l'abbiamo persa all'ultimo minuto».