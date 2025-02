Brunori va a segno ma contro il Brescia non ci sarà: «Non capisco l'ammonizione, però bisogna accettarla»

Per Matteo Brunori il successo ha un sapore agrodolce. Il capitano rosanero, autore del gol del 2-0 su rigore contro il Cosenza, è stato ammonito e sarà costretto a saltare per squalifica la prossima partita contro il Brescia, una partita fondamentale per la corsa ai playoff.

Brunori, a fine gara, non nasconde la sua delusione per il cartellino giallo: «Mi dispiace tanto, non capisco l'ammonizione ma bisogna accettarla». Un episodio che lascia dubbi, ma su cui l'attaccante preferisce non soffermarsi troppo, concentrandosi piuttosto sulla crescita della squadra.

La vittoria esterna ha rappresentato una prova di forza per il Palermo che aveva bisogno di una scossa dopo un periodo complicato. «È stata una partita che ci dà consapevolezza dei nostri mezzi, era importante vincere e ora serve soltanto continuità», ha sottolineato il numero 9 rosanero ribadendo il concetto più volte. «È la parola che usiamo più spesso ma bisogna cercare di metterla all'opera».