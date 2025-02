Lo schieramento non cambia, al posto di Nikolaou gioca Blin

Nikolaou non ce la fa. Il centrale greco neppure ieri si è allenato con i compagni e di fatto non sarà disponibile per la sfida contro il Cosenza di domani. L’assenza dell’ex Spezia, però, non dovrebbe portare al cambio di modulo: il tecnico rosanero è intenzionato ad andare avanti con l’ormai consolidato 3-4-2-1. La soluzione che sembra più probabile è quella di vedere Blin arretrato sulla linea dei difensori, con il francese posizionato in mezzo a Magnani e Baniya, andando a comporre un terzetto davanti ad Audero del tutto inedito.

