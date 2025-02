Diakité e Lund, un’altra giornata da dimenticare

a dura vita degli esterni. I laterali del Palermo continuano da avere difficoltà e un rendimento a dir poco altalenante. Nel 3-5-2, anzi il rivisitato 3-4-2-1, il ruolo dei giocatori a tutta fascia è determinante in entrambe le fasi, ma a prescindere dagli interpreti, fin qui, sono riusciti ad incidere poco o nulla. Se ci si sofferma alla gara di domenica scorsa contro il Mantova sia Diakité che Lund (nella foto Puglia), e Pierozzi poi, non hanno sicuramente offerto una prestazione positiva in termini di supporto alla manovra e, talvolta, anche in ripiegamento. Fattori che in uno schieramento come quello adottato dal tecnico toscano sono fondamentali.

Il maliano, seppur abbia un ottimo passo e una progressione importante, raramente è riuscito ad arrivare sul fondo e a mettere in mezzo palloni interessanti: il suo score è di due traversoni, entrambi andati a vuoto. Le sue caratteristiche sono prettamente difensive, è naturale, ma dall’altra parte, se il suo compito è quello di provare a mettere anche dalla corsia palloni interessanti in mezzo, per adesso i numeri non lo premiano. Diakité complessivamente in 23 presenze in Serie B quest’anno ha messo a segno un gol contro il Südtirol e fornito un assist, due domeniche fa a Ranocchia al Picco con lo Spezia, anche se di fatto il gol è totalmente da attribuire al numero 10 rosanero.