Reagire o sprofondare, il Palermo al Barbera non ha scelta

Per scacciare i fantasmi servirà una prova di carattere, la stessa messa in campo dagli «aquilotti» quando la gara sembrava ormai indirizzata verso Brunori e compagni: uscire dal Picco con 3 punti avrebbe restituito serenità per diverse settimane, invece ne è venuto fuori un pareggio che per come è maturato potrebbe fare davvero male. I rosa dovranno essere bravi a reggere l’urto ed evitare lo scenario configuratosi un anno fa, quando la doppia rimonta subita dalla Cremonese fece da preludio a un finale di stagione da 10 punti in 12 partite: il Mantova è avversario alla portata, ma ha diversi punti di forza e Dionisi stesso ha ricordato che il Palermo non ha un bilancio particolarmente felice con le squadre che lo seguono in classifica.

L’entusiasmo che si raffredda, la forbice con le posizioni più nobili dei play-off che si allarga e quella con i play-out che si stringe, l’ennesima emergenza infortuni della stagione che riduce l’elenco dei convocati ad appena 19 nomi. La gara tra Palermo e Mantova non nasce decisamente sotto una buona stella, ma fermarsi proprio adesso potrebbe avere effetti disastrosi: una vittoria dei biancobandati varrebbe infatti l’aggancio in classifica e aprirebbe un nuovo psicodramma tra i tifosi, già atterriti dal finale shock con lo Spezia.

Di certo il tecnico avrebbe fatto a meno di affrontare la sfida con sette assenti: per Gomis, Di Bartolo e Di Mariano i tempi sono ancora lunghi, per Henry leggermente più brevi ma non immediati, per Insigne (mai convocato nel 2025) la speranza è che possa rientrare a Cosenza. I forfait dell’ultimo minuto sono quelli di Nikolaou e Di Francesco: il primo convive da un paio di settimane con un’infiammazione alla caviglia, che però si è riacutizzata negli ultimi giorni e non gli permetterà di essere della partita oggi; il secondo, già assente nella prima metà di gennaio per una lesione al bicipite femorale, è stato bloccato da un sovraccarico muscolare.

Se il Palermo vorrà accorciare sul quarto posto, che varrebbe quantomeno l’accesso diretto alla semifinale play-off, dovrà essere più forte delle avversità e far valere la propria superiorità tecnica: la difesa del Mantova è la seconda peggiore della Serie B e i rosa hanno dalla loro parte due finalizzatori di tutto rispetto come Brunori e Pohjanpalo, entrambi assenti nello 0-0 di fine ottobre al Martelli (il capitano era infortunato, il finlandese in forza al Venezia). Di contro, tuttavia, l’ex Mancuso ha iniziato il 2025 con numeri da urlo (4 gol) e di certo non gli mancherà la voglia di rivalsa contro la squadra che la scorsa estate non lo ha riscattato: anche la retroguardia del Palermo è peggiorata nelle ultime settimane (2 reti incassate a testa con Reggiana, Pisa e Spezia), ma il nuovo assetto adottato da Dionisi sembra poter dare più equilibrio.

Come al Picco saranno nuovamente Baniya, Magnani e Ceccaroni a proteggere la porta di Audero: l’assenza di Nikolaou azzera i ricambi nel comparto centrali. Sugli esterni quasi sicura la presenza di Diakité a destra, mentre sul versante opposto il ballottaggio tra Lund e Pierozzi vede leggermente favorito l’americano, per quanto l’ex Fiorentina sia entrato con il piede giusto contro gli i liguri; al centro scontata la conferma di Blin e di Ranocchia, galvanizzato dal primo gol in campionato, mentre sul terzo elemento il tecnico deciderà a ridosso del match. A giocarsi il posto sono Verre e Segre: il primo andrebbe a giocare più avanzato, il secondo completerebbe la linea a cinque; se a spuntarla fosse il numero 26 Brunori potrebbe arretrare il proprio raggio d’azione, in un 3-4-2-1 che vede il peso dell’attacco per gran parte sulle spalle di Pohjanpalo. A lui il popolo rosanero, dopo averlo accolto da re, chiederà i gol per una Serie A che per il momento si vede solo con il binocolo.