Palermo, Blin: «La rimonta dello Spezia è inspiegabile»

«Un black-out inspiegabile». Alexis Blin è tornato in campo dopo il lungo infortunio e, suo malgrado, con il Palermo ha subito l’incredibile rimonta sul campo dello Spezia, da 0-2 a 2-2, con due gol subiti nei minuti di recupero. Due punti sfumati in pochissimo tempo, che avrebbero permesso di guardare in un altro modo alla corsa ai play off di Serie B.

«Una beffa che fa male - ammette Blin, intervistato dai canali ufficiali della società rosanero - potevamo vincere. Prima della partita avremmo firmato per un punto, ma alla fine è stata una delusione. Nel finale è stato un casino, non riesco a spiegare il risultato finale. Dal punto di vista mentale la squadra aveva risposto bene. Cosa è successo nel finale? Non riesco a spiegarlo, ma fa parte del calcio. Siamo arrabbiati, un punto con lo Spezia, in fondo, è un buon segnale. Andiamo avanti con positività, ci siamo, rimangono tante partite».