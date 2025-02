Dionisi: «Lo Spezia non ha demeritato ma resta il rammarico per il finale»

Sembrava una vittoria in tasca, invece il Palermo si è ritrovato con un solo punto e tanta amarezza. A La Spezia i rosanero, avanti di due gol fino al 92’, si fanno rimontare nel recupero e tornano a casa con un pareggio che sa di beffa. Un risultato che alla vigilia sarebbe stato accolto con soddisfazione, ma che per come è maturato lascia delusi squadra e tifosi.

A fine gara Alessio Dionisi non cerca alibi, ma nemmeno drammatizza. «C’è rammarico per il risultato finale, ma bisogna essere onesti: lo Spezia non ha demeritato», ammette il tecnico rosanero. «Il nostro vantaggio immediato ci ha costretti a una partita più difensiva. L’abbiamo fatta bene, interpretandola nel modo giusto, e grazie a questo abbiamo trovato anche il secondo gol. Poi però l’episodio del 2-1 ha cambiato la partita. Il recupero doveva essere di quattro minuti, l’arbitro ne ha dati cinque, non ho capito perché. Nel finale si è giocato nella confusione e loro, attaccando sotto la curva, hanno trovato il pari. Dispiace, perché la stavamo gestendo anche abbastanza bene».