Dionisi si fida del nuovo Palermo: «A La Spezia possiamo vincere»

Un mercato di alto livello per ribadire che per i play-off c’è anche il Palermo, ma ora servono risposte in campo e il primo impegno è di quelli proibitivi: i rosa affrontano infatti il lanciatissimo Spezia, che in casa non perde da quasi un anno e ha incassato appena 7 reti in 11 gare; per Dionisi si tratta di una sfida difficile ma non impossibile, purché i suoi ragazzi tengano alta la concentrazione e trovino quelle energie per raggiungere il miglior piazzamento possibile.

Il tecnico sottolinea come il rendimento tenuto finora non è all’altezza delle aspettative, ma i presupposti per fare meglio ci sono tutti: «Quando sono arrivato non avevo firmato per questa classifica, ma abbiamo tutti responsabilità e io come allenatore me le assumo: l’ambizione c’è da parte di tutti, società, piazza e squadra, ora bisogna trasferirla sul campo. A volte per provare a vincere abbiamo finito per perdere: dobbiamo essere più bravi soprattutto nella gestione degli episodi, contro il Pisa abbiamo subito due gol senza fare nemmeno una parata. In generale abbiamo fatto errori legati alla gestione dei momenti, non a superficialità o mancanza di tecnica: dobbiamo giocare con più serenità e sicurezza nei mezzi, le qualità non ci mancano ma i dettagli spostano tantissimo». Dionisi racconta poi un retroscena avvenuto a inizio settimana: «Osti alla ripresa degli allenamenti ha parlato alla squadra soffermandosi sul pericolo che i play-off non si disputino: toccherà ai ragazzi farne tesoro e scongiurare questo rischio».