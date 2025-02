Nedelcearu lascia il Palermo: il difensore firma con l’Akron Togliatti fino al 2027

Dal Palermo all’Akron Togliatti, nella massima divisione russa, con un contratto fino al 2027. È ufficiale l’addio del difensore romano Ionut Nedelcearu al club rosanero. Una trattativa condotta e conclusa dal direttore sportivo Carlo Osti oltre la data di chiusura del mercato invernale in Italia, calciomercato che in Russia va avanti fino al 20 febbraio.

Nedelcearu, classe 1996 lascia l’Italia dopo tre stagioni e mezzo, vissute con Crotone e Palermo. In Sicilia ha giocato in cui ha vestito le maglie di Crotone (36 presenze e due gol) e Palermo (68 presenze e due reti). Per il nazionale romeno si tratta di un ritorno in Russia dove aveva giocato con la maglia dell’Ufa.