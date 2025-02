Palermo, guarito e mai utilizzato: Blin rimane un mistero

Da un lato ci sono le dichiarazioni, che lo vedono metaforicamente come il quarto acquisto del mercato invernale per tappare i buchi di un centrocampo in cui c’è stata un’uscita ma non un innesto. Dall’altro però c’è il campo, che lo ha visto inutilizzato nelle ultime tre partite nonostante fosse pienamente recuperato dall’infortunio. Quello legato a Blin è uno degli enigmi che il Palermo dovrà sciogliere il prima possibile: l’ex Lecce non gioca dalla gara con la Juve Stabia di metà settembre e dopo aver smaltito una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, per cui si è resa necessaria un’operazione chirurgica con conseguente stop di quattro mesi, ha sempre guardato i compagni prima dalla tribuna e poi dalla panchina.

Dionisi a gennaio ha più volte evidenziato come il suo rientro sarebbe stato fondamentale per dare equilibrio al centrocampo e aumentare il numero di scelte a sua disposizione in un reparto dove di fatto nessuno è intoccabile, ma finora a rotazione hanno giocato tutti gli elementi della mediana tranne proprio Blin: perfino Saric, prima di accasarsi al Cesena, ha avuto un paio di spezzoni per mettersi in mostra. La partenza del croato lasciava presagire un altro colpo lì in mezzo, invece il «gran rifiuto» di Mazzitelli (che stando a Osti non avrebbe mai preso in considerazione il trasferimento in rosanero) non ha dato il tempo di imbastire una nuova trattativa: ecco dunque che il recupero del numero 28 è cruciale sia sul piano numerico sia in termini di dinamismo, ma è altrettanto vero che l’ex Como avrebbe avuto molti più reti nelle corde e che al centrocampo del Palermo sarebbe servito come il pane un giocatore con il vizio del gol, soprattutto alla luce della nuova veste tattica di Segre che lo vede più lontano dalla porta.