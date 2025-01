Palermo, ora è ufficiale: arriva Magnani dal Verona

Primo rinforzo del mercato invernale per il Palermo: il difensore Giangiacomo Magnani, ormai ex del Verona, ha firmato un contratto pluriennale, facendo un passo indietro e tornando in serie B. Ha superato le visite mediche e sarà subito a disposizione dell’allenatore Alessio Dionisi. Nell’ultimo turno di serie A non era stato convocato per la sfida con il Venezia. «A Giangiacomo il

benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», si legge nel comunicato ufficiale.

L'operazione di acquisizione a titolo definitivo di Magnani è stata dal nuovo direttore sportivo rosanero Carlo Osti; primo colpo che, a breve potrebbe essere seguito da altri squilli. Difensore centrale classe '95, l’ex del Verona sa giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro, segnalandosi per duttilità e fisicità. Cresciuto tra le giovanili della Reggiana e del Padova, nel 2017, in Lega Pro, visse la sua prima esperienza siciliana, al Siracusa. Ha debuttato in serie A con il Sassuolo e ha continuato a giocare nel massimo campionato con Brescia e Verona; con la maglia degli scaligeri era a quota diciassette presenze e un gol, contro la Roma