Le formazioni della partita Sassuolo - Palermo, Gomes fuori gioco per uno strappo muscolare

Queste le formazioni ufficiali della gara Sassuolo-Palermo, valevole per la 18ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00.

SASSUOLO: 31 Moldovan, 10 Berardi, 11 Boloca, 14 Obiang (C), 15 Pieragnolo, 23 Toljan, 24 Moro, 26 Odenthal, 42 Thorstvedt, 45 Laurienté, 80 Muharemovic.

A disposizione: 12 Satalino, 3 Doig, 8 Ghion, 17 Paz, 20 Lovato, 25 D’Andrea, 28 Antiste, 35 Lipani, 40 Iannoni, 44 Miranda, 77 Pierini, 91 Russo.

Allenatore: Grosso.

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 4 Baniya, 7 Di Mariano, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 17 Di Francesco, 21 Le Douaron, 26 Verre, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 30 Saric.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Ayroldi (Molfetta).

AA1: Luciani (Milano).

AA2: Biffi (Treviglio).

IV UFFICIALE: Burlando (Genova).

VAR: Camplone (Pescara).

AVAR: Muto (Torre Annunziata).

Claudio Gomes non sarà disponibile per il match in seguito alla riacutizzazione di un fastidio muscolare accusato ieri in rifinitura