Il Palermo crolla in casa con il Catanzaro: al Barbera finisce 1-2

Palermo sconfitto e contestato. Al Barbera vince 2-1 il Catanzaro che raccoglie molto più di quanto seminato. Nel mirino dei tifosi di casa soprattutto il tecnico Alessio Dionisi e i giocatori. Inizio da incubo per i padroni di casa, accolti dai fischi del pubblico e in balia del Catanzaro che va a segno dopo 3': dopo una serie infinita di cross in area e un paio di respinge di Desplanches, la palla arriva a Biasci che con un tiro di destro da centro area, su assist di Cassandro, insacca nell’angolino in basso a destra.

Il Palermo reagisce e al 9' va vicino al pari con un colpo di testa di Henry. Mentre dalla curva piovono cori contro il tecnico Dionisi, il Palermo insiste e al 15' cross di Le Douaron per Di Francesco che non riesce a trovare il pallone solo davanti la porta. I rosanero ci provano, mentre i calabresi provano a far male in contropiede. Al 31' miracolo dell’ex Pigliacelli su colpo di testa di Le Douaron. Al 32' il Palermo pareggia: angolo battuto da Le Douaron e stacco di testa vincente di Nikolaou. Nella ripresa Palermo costantemente in avanti:al 18' ci prova Ranocchia da fuori e il pallone lambisce il palo alla destra di Pigliacelli. Al 23' dentro Insigne e Brunori, che viene accolto con un gran boato. Al 27' conclusione dell’attaccante in area messa in angolo da Pigliacelli. Al 37' è però il Catanzaro a far gol grazie a un sinistro all’incrocio dei pali sul quale Desplanches non può far nulla.