Carrarese - Palermo è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2024/2025. La partita sarà allo stadio Dei Marmi di Carrara. Attualmente Carrarese si trova 16° in classifica con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte); invece il Palermo si trova 8° in classifica con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).