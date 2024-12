Dionisi soddisfatto ma prudente: «La migliore prestazione del Palermo ma non parliamo di svolta»

Una prestazione autorevole, un successo contro una squadra importante come lo Spezia, ma il tecnico del Palermo non si fa travolgere dall’entusiasmo: «Sul piano del gioco - osserva - non è stata la nostra migliore prestazione. Avevamo davanti una squadra forte e pericolosissima sulle palle inattive. I ragazzi sono stati bravissimi nel primo tempo. Abbiamo creato tanto, non era scontato. Non è la svolta di niente: abbiamo vinto una partita, sono contento per l'ambiente, si vede che in campo c'è un’identità. Il campionato però è lo stesso di prima, siamo sempre una squadra di serie B, non ci hanno catapultato dalla Champions. Il campionato è equilibrato, la prossima partita diventa importante per dare continuità».

Per farlo serve mantenere questa rotta, concretezza in attacco e in difesa; su quest’ultimo aspetto, sostiene l'allenatore del Palermo, è ancora possibile migliorare. «Nel secondo tempo potevamo essere più aggressivi, ma non è semplice e sono complessivamente soddisfatto. Anche oggi nel poco che abbiamo subito potevamo prendere gol, con Elia prima e poi con una grande parata di Desplanches. Possiamo migliorare sull'aggressività ma abbiamo fatto bene».