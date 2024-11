Finisce in parità la partita valida per la 14° giornata di Serie B tra Palermo e Sampdoria. Gli ospiti sono passati in vantaggio nel primo tempo con Tutino, ma i rosanero hanno pareggiato nel recupero grazie a un gran destro di Di Francesco. Succede tutto nella prima frazione, il Palermo ci ha provato ma non è riuscito a sfondare.