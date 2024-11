Alla vigilia con la Samp, Dionisi: «Non mi sento a rischio esonero. Brunori? Nessun problema, solo scelte tecniche»

«L’allenatore si sente sempre messo in discussione. Vengo giudicato dai risultati ma questa domanda va fatta a chi giudica, non vivo questo pericolo. Sento il supporto di tutti, vedo la squadra che ha un’identità. Dobbiamo fare di più, con la Sampdoria abbiamo una possibilità importante. Sarà una gara difficile».

Alla vigilia della ripresa del campionato il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, puntella a parole la propria panchina, sente fiducia, e dimostra di pensare solo al campo e non all’eventualità di un esonero, dopo un inizio di stagione non esaltante. Stesso destino degli avversari.

«Sampdoria in ritiro? Guardiamo in casa nostra - aggiunge -. La squadra sa cosa vuole. Noi abbiamo la fortuna di giocare in casa, dobbiamo alimentare la passione dei tifosi. Abbiamo le qualità ma la finalizzazione è la parte più importante. Abbiamo creato di più ultimamente, dobbiamo continuare a lavorare così. Serve essere meno tesi negli ultimi venti metri. Brunori? Zero problemi, solo scelte tecniche. Nelle ultime due settimane ho parlato molto con lui, ci siamo confrontati più volte. Negli ultimi giorni l’ho visto più positivo e mi rende felice. È una risorsa importante per la squadra. Non conta però quello che si è fatto ma quello che si vuol fare. Siamo sulla buona strada. Brunori ha caratteristiche uniche, lo vedo da numero 9 ma anche da 10. Stiamo lavorando per giocare con due terminali offensivi, dipende da loro e dagli avversari».