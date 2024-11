Serie B, Palermo-Sampdoria si vedrà in chiaro su Dazn

Tutto pronto per un altro turno di campionato di Serie B su Dazn. A chiudere la quattordicesima giornata sarà il match tra Palermo e Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle 17:15, e disponibile anche in modalità gratuita. Protagonisti di una sfida infinita, dalla lotta per uno storico posto in Champions League nella stagione 2009/2010 fino ai playoff dello scorso anno, la rivalità tra rosanero e blucerchiati si riaccende nella sfida ospitata al Barbera. I ragazzi di Dionisi sono alla ricerca della vittoria che in casa, in questa stagione, hanno conquistato solo una volta, mentre Sottil cerca la rivincita dopo il 3-0 incassato in casa del Pisa. Storia, rivalità e grande rispetto a fare da cornice a una partita che promette spettacolo. In attesa del match di domenica sera, tutti i tifosi rosanero potranno sintonizzarsi su Dazn per guardare gratuitamente anche Palermo Sunrise, il docufilm che ripercorre la storia recente del Palermo, dalla rinascita fino all’inaugurazione del Palermo City Football Academy.