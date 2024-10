Palermo inceppato e perde in casa con la Salernitana: lo stadio Barbera resta un tabù

Lenti, come se fossero inceppati, una squadra inceppata che ha girato a vuoto a lungo. Tanti passi indietro per il Palermo, che scivola a metà classifica, perdendo in casa con la Salernitana.

Lo stadio Barbera resta tabù per i rosa, che in tre gare casalinghe di serie B hanno raccolto due pareggi e un ko, solo il Cittadella ha fatto peggio nelle sfide interne.

La formazione di Dionisi deve cambiare passo per ambire alla promozione: la difesa è la migliore del campionato, ma l’attacco è tra i meno incisivi. Nei primi 45 minuti, nonostante la coppia offensiva Brunori-Le Douaron, si è visto probabilmente il peggior Palermo della stagione, a lungo confuso e in ombra, contro una Salernitana in palla, solida e abile a tenere il possesso palla.

Solo nel finale la squadra allenata da Alessio Dionisi ha avuto un paio di opportunità, non sfruttate, con Segre. Intanto, però, i campani avevano colpito, al 21' con un beffardo tiro cross di

Tello che ha superato il portiere Desplanches.