Niccolò Pierozzi ha giocato le ultime due partite da titolare. Non a caso in conferenza stampa dichiara di sentirsi «sempre più coinvolto e convinto della scelta fatta». Del Palermo dice che il gruppo è forte e che con Dionisi si lavora sodo: «Il mister - spiega il difensore - è un martello, cerca di trasmetterci la sua voglia di lavorare e di migliorare giorno dopo giorno. Questa è la caratteristica che stiamo cercando di portare in campo».