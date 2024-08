Cremonese-Palermo, l'analisi della partita a Tgs Studio Sport: con Giovanni Di Marco in studio Luigi Butera e Umberto Calaiò

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio (mercoledì 28) con Tgs Studio Sport, da quest’anno in onda sempre il giorno dopo la partita del Palermo, poco dopo le ore 15, sul canale 12 del digitale terrestre e poi in replica, alle 21,40. Ospiti di Giovanni Di Marco (nella foto) saranno l’ex attaccante del Palermo Santino Nuccio, il caposervizio allo sport del Giornale di Sicilia Luigi Butera e l’opinionista Umberto Calaiò.

In scaletta gli highlights della partita vinta ieri sera dal Palermo a Cremona grazie al gol di Insigne, le analisi, i commenti, le statistiche e le voci dei protagonisti. Si parlerà anche delle ultime mosse di mercato del club rosanero e di Serie C con le tre siciliane (Trapani, Messina e Catania) che hanno pareggiato all’esordio, i granata a Foggia, il Messina in casa col Potenza e il Catania a Sorrento.