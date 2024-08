Palermo Calcio, in città il neo acquisto Rayyan Baniya: è in prestito dal club turco del Trabzonspor Kulübü

Il difensore Rayyan Baniya torna in Italia, al Palermo, prelevato dal club turco del Trabzonspor Kulübü, in prestito con diritto di opzione. Il giocatore, 25 anni, nato a Bologna (padre originario del Benin e madre turca), è cresciuto calcisticamente in Italia, ma si è affermato in Turchia: nella massima serie, con il Trabzonspor, e in nazionale turca sotto la guida dell’italiano Vincenzo Montella.

Per il tecnico rosanero Alessio Dionisi è un’importante opzione per la difesa, con un elemento di esperienza, robusto, abile sulle palle alte.