Il ritiro del Palermo, per Dionisi «non esiste un caso Brunori: si sta allenando bene e sarà chiamato a dare ancora tanto»

«Conoscevo Matteo Brunori come giocatore, alcuni anni fa abbiamo giocato contro, io da allenatore». Risponde così Alessio Dionisi, nella prima conferenza stampa in ritiro a livigno, a chi gli chiede del centravanti e caitano del quale ancora non si conosce con precisione il futuro, se in rosanero o altrove.

Dionisi adesso sta imparando a conoscere anche la personalità dell'attaccante. «Brunori si sta allenando e bene, è un giocatore importante ed è normale che la gente ne parli perché ha dato tanto in questi tre anni e tanto dovrà continuare a dare. Per me non esiste un caso Brunori». E poi rimanda a quanto dichiarato dal direttore sportivo Morgan De Sanctis una decina di giorni fa: «Brunori fa parte del progetto tecnico del prossimo anno, non c’è alcun dubbio», aveva detto l'ex portiere del Napoli.

Nel video una parte della conferenza stampa di Di0nisi