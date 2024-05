Verso Palermo-Sampdoria: Nedelcearu squalificato, Ceccaroni vicino al recupero, Graves si candida per la conferma

Squalificato, come previsto, il difensore del Palermo Ionut Nedelcearu, che era diffidato e che venerdì scorso, contro il Südtirol, ha rimediato un altro cartellino giallo, quando, al 7' della ripresa, ha agganciato con le mani Arrigoni a centrocampo per evitare che rilanciasse l'azione degli avversari. Per il rumeno è scattato un turno di stop. Lo sconterà nella gara dei play-off di venerdì prossimo, 17 maggio, contro la Sampdoria, alla quale invece non è stata inflitta alcuna squalifica.

Oltre a Nedelcearu il giudice sportivo della serie B, Ines Pisano, dopo l’ultima giornata di campionato, ha squalificato per una giornata Altare ed Ellertsson (Venezia), Davi e Merkaj (Südtirol), Camporese (Cosenza), Delprato (Parma), Iovine (Como), Pittarello (Cittadella) e Santoro (Modena).

In vista della gara di venerdì, la difesa a tre del Palermo dovrebbe recuperare Ceccaroni, a meno di sorprese. Graves, che ha giocato al suo posto contro il Südtirol, potrebbe essere dunque confermato, ma stavolta al posto dello squalificato Nedelcearu, con Lucioni a guidare il reparto.