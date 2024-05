Verso Palermo-Sampdoria, già venduti oltre diecimila biglietti riservati agli abbonati: il Barbera sarà pieno

Come inizio non c’è male. Sale la febbre play-off anche tra i tifosi del Palermo, che stanno prendendo d’assalto i botteghini per la gara di venerdì prossimo, 17 maggio, contro la Sampdoria.

Ieri, sabato 11 maggio, si è aperta infatti la prevendita dei biglietti, ma solamente con la prelazione riservata ai possessori dell’abbonamento. La prelazione durerà fino alle 23.59 di domani, lunedì 13, e fino a ieri ha fruttato la vendita di oltre 10 mila tagliandi, testimonianza che venerdì sera al Barbera l’atmosfera sarà calda, come nelle migliori occasioni. Un ritorno al passato visto che nelle ultime uscite il popolo rosanero aveva fatto registrare numeri più freddi, Ma contro i blucerchiati di Pirlo saranno toccati nuovamente traguardi importanti: il trend lascia ben sperare. Avere conquistato il sesto posto, rintuzzando il recupero della Samp, serve a questo, a garantirsi il calore del proprio pubblico.

LE MODALITÀ DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI