La gioia di Diakité: «Per giocare nel Palermo devi avere gli attributi, felice di essermi sbloccato»

«Sono contento, mi sono finalmente sbloccato col Palermo, è il mio primo gol in maglia rosanero, sono veramente felice». Un Salim Diakité raggiante nel dopo gara, dopo aver deciso la partita contro il Südtirol. I tifosi finalmente sono tornati ad essere soddisfatti di questa squadra: «Ci voleva una partita così. Capiamo che giocare per il Palermo è difficile, devi avere gli attributi, è una piazza calda e lo sappiamo».

Un Diakité molto propositivo, in attesa di sfidare la Sampdoria, venerdì 17 maggio alle 20.30: «Noi cerchiamo di dare il massimo in campo, ci sono volte che ci riusciamo e a volte no, ma questo è il calcio, questa è la vita, l'importante è non mollare mai».