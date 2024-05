Ricche di gol, ma avare di punti: così le trasferte del Palermo nel 2024

Archiviato il doppio turno casalingo con un bilancio horror di appena un punto sui 6 disponibili, il Palermo si gioca lontano dal Barbera le ultime carte per avere una dimensione più chiara delle sue reali possibilità ai play-off. La Spezia sarà il primo banco di prova, seguito dopo nove giorni da Bolzano e con in mezzo la sfida con l’Ascoli in viale del Fante: per Mignani sarebbe fondamentale chiudere il campionato vincendone tre su tre, ma bisognerà invertire un trend in trasferta che nel 2024 è stato piuttosto mediocre e che, in caso di conferma del sesto posto e vittoria al primo turno play-off, vedrà Brunori e compagni impegnati in un’eventuale semifinale di ritorno fuori casa.

Nel nuovo anno i rosa hanno raccolto appena 9 punti in otto gare esterne, con due successi (di misura contro i fanalini di coda Feralpisalò e Lecco), tre pareggi (Catanzaro, Cremonese e Cosenza) e altrettante sconfitte (Cittadella, Brescia e Pisa): numeri poco incoraggianti se si aspira ad andare in Serie A, ma al San Vito – Marulla sono emersi sprazzi di solidità difensiva e imprevedibilità offensiva poi confermati solo in parte nelle sfide al Barbera con Parma e Reggiana. Quella del Rigamonti-Ceppi è anche l’unica vittoria del Palermo negli ultimi due mesi, ottenuta peraltro tra mille peripezie contro un avversario già vicino alla retrocessione: stavolta, contro uno Spezia in piena corsa per la salvezza e capace di imporre lo 0-0 a due inseguitrici ravvicinate dei rosa come Sampdoria e Brescia, servirà un’attenzione decisamente maggiore.