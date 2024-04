Cosenza-Palermo, prevendita a rilento: solo 464 biglietti venduti nel settore ospiti

La prevendita non decolla per la trasferta di Cosenza. Nel settore ospiti sono 464 i biglietti venduti ai tifosi del Palermo, su una capienza di 1998 posti a sedere. Non ci sarà esodo questa volta, o almeno così dovrebbe essere a tre giorni dall’evento. Certo che sul dato influiscono le restrizioni per i sostenitori palermitani.

Solo i residenti del capoluogo possessori della fidelity card possono comprare il biglietto, infatti, esclusivamente nel settore riservato agli ospiti. Questo perché l’Ossevatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive considera la gara tra Cosenza e Palermo a rischio. Tra le due tifoserie, infatti, non scorre buon sangue. L’altro motivo potrebbe essere legato ai risultati: i siciliani infatti non hanno vinto in 5 delle ultime sei gare (4 sconfitte e un pareggio)Si potrebbe comunque raggiungere quota 600 nei prossimi giorni. Una trasferta difficile contro un avversario che lotta per non retrocedere. La prima, di Mignani sulla panchina rosanero.